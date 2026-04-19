Il fattore Sinner spinge Laila Hasanovic: apre e chiude le sfilate alla Montecarlo Fashion Week

Dopo il trionfo di Jannik, occhi puntati nel Principato sulla modella danese che ha rubato il cuore del numero 1 della classifica ATP: adesso tutti la cercano.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Adesso tutti la cercano. Alzi la mano chi conosceva Laila Hasanovic prima che rubasse il cuore di Jannik Sinner e diventasse la first lady del tennis mondiale. La compagna del numero 1 della classifica ATP è diventata una presenza sempre più frequente sulle tribune dei tornei più importanti, soprattutto di quelli ospitati nelle location più glamour. A Montecarlo i due partner si sono scambiati idealmente il testimone: Jannik ha trionfato nel Masters 1000 che si è chiuso domenica 12 aprile col successo in due set su Carlos Alcaraz, Laila ha aperto e chiuso le sfilate della Montecarlo Fashion Week, che ha dominato la settimana successiva al Grimaldi Forum.

Da Jannik a Laila, passaggio di testimone a Montecarlo

Un tempismo perfetto, addirittura sospetto per qualche mente particolarmente perfidella e maliziosa. In realtà si è trattata di una semplice coincidenza. Aprile e maggio sono mesi ricchi di eventi nel Principato: tra torneo di tennis, appuntamenti di moda e Grand Prix di Formula 1, il meglio del jet set internazionale è concentrato a Monaco in queste settimane, ancor più di quanto non lo sia nel resto dell’anno. E la coppia glam formata da Jannik Sinner e Laila Hasanovic ha dominato la scena. Lui con le sue prodezze sul campo, lei con la sua semplice presenza in passerella. Regina indiscussa della settimana della moda monegasca, in attesa di diventare la regina di Parigi. Magari con un altro assist di Jannik.

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Laila Hasanovic regina della Montecarlo Fashion Week

È stata proprio Laila, fino allo scorso anno semi sconosciuta modella e influencer danese di origini bosniache, ad avere l’onore di aprire e chiudere le sfilate dedicate alla collezione primavera estate 2026 di Twinset, nella vezzosa ed elegante cornice del Grimaldi Forum. Una collezione che ha strizzato l’occhio alla moda un po’ frivola ma esuberantee degli Anni Sessanta e Settanta, rifacendosi a icone come Brigitte Bardot. Ad accompagnare le sfilate di miss Hasanovic, le coinvolgenti note di Billie Eilish, Lana Del Rey e Hole, ponte ideale tra la California e Monaco. Tra Indian Wells e Montecarlo, a volerci vedere un altro accostamento con le recenti imprese di Sinner.

Adesso tutti cercano Laila: merito della liaison con Sinner?

Prima della Fashion Week, Laila ha “sfruttato” le comparsate al torneo per le partite del fidanzato per “introdursi” sempre più nell’ambiente dello spettacolo made in Italy. La presenza ai party col fidanzato, ma anche gli scatti social con stelline e starlette del calibro di Elena Santarelli o Diletta Leotta, l’hanno fatta conoscere ancora di più al grande pubblico. Una come Laila, però, non può vivere di luce riflessa. Merita uno spazio tutto suo. E a giudicare dal moltiplicarsi di partnership, collaborazioni e prestigiosi incarichi, tutti lievitati dall’inizio della liaison col campione di San Candido, di soddisfazioni miss Hasanovic se ne toglierà ancora parecchie.