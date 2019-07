Due amichevoli in Italia per il Fenerbahce. La squadra di Obradovic giocherà a Treviso il 18 settembre, contro la De’ Longhi neopromossa in serie A, poi giocherà il 20 settembre al Paladozza di Bologna contro la Virtus Bologna.

L'annuncio è arrivato tramite social nel pomeriggio di mercoledì: Il quintetto di Istanbul a partire dal 21 settembre parteciperà anche al torneo di Atene contro Panathinaikos, Maccabi e Olimpia Milano,

SPORTAL.IT | 24-07-2019 19:41