La 93esima edizione del Palio del Golfo di La Spezia ha visto la vittoria del Fezzano.

I verdi, che hanno strappato lo scettro ai detentori del Lerici, hanno confermato i pronostici della vigilia e hanno dominato in lungo e in largo. Per loro è il nono successo in assoluto. Secondo posto per Fossamastra, terza piazza per Muggiano.

Tra le donne la vittoria, per la prima volta, è andata a Le Grazie. Trionfo del Muggiano tra gli juniores.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 20:30