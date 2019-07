Il Flamengo conferma: Leo Duarte al Milan

Il Milan ha messo a segno un nuovo colpo. In arrivo Leo Duarte, 23enne difensore centrale. La conferma del suo approdo alla corte di Giampaolo è stata data da Jorge Jesus, allenatore del Flamengo (club dal quale arriva).

Il tecnico del club brasiliano è stato chiaro sul futuro di Leo Duarte: "E' già un calciatore del Milan. Ho lavorato con lui per un mese e mezzo: è un giovane difensore centrale, non sarà facile per lui il calcio europeo", le sue parole riportate da Central Fox Brasil.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 08:30