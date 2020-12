Il Flamengo riscatta Pedro dalla Fiorentina, ufficiale

Bomber implacabile al Flamengo e più classica delle meteore alla Fiorentina. Si chiude ufficialmente la brevissima avventura in viola di Pedro.

L’attaccante brasiliano che era approdato in riva all’Arno nell’estate del 2019 e che era stato accolto come vero e proprio colpo di mercato del club gigliato, dopo non aver trovato spazio con Montella e Iachini, lo scorso gennaio si è trasferito al Flamengo, club con il quale ha fatto così bene da meritarsi la riconferma.

Il club brasiliano infatti, ha fatto valere il diritto di riscatto del quale vantava ad ha prelevato il cartellino del giocatore a titolo definitivo. A confermarlo è stata la Fiorentina attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. “ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme”.

Pedro, 23 anni, in viola ha giocato appena 59’ minuti in Serie A, più qualche presenza con la Primavera. Negli ultimi mesi, grazie alle sue prestazioni, si è guadagnato l’ingresso nel giro della Nazionale brasiliana.

In questa stagione, ha realizzato 16 goal in 31 partite complessive con il Flamengo, 10 delle quali in 19 sfide di campionato.

OMNISPORT | 09-12-2020 18:16