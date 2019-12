La bocciatura di Cristiano Ronaldo, che secondo più indiscrezioni nel 2019 non è entrato nei primi tre del 'Pallone d'oro', non sta passando inosservata in Spagna. 'Marca', per esempio, ha definito l'asso portoghese come il 'grande dimenticato'.

La Nations League conquistata con la selezione lusitana e lo scudetto vinto con la Juventus – rileva l'edizione online del vendutissimo quotidiano sportivo – non sono state sufficienti.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 16:44