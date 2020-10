Il Foggia perde e torna sul mercato

Rassegnato ormai a un’altra stagione in Serie D il Foggia è stato catapultato al piano superiore dopo la penalizzazione inflitta al Bitonto, che ha visto quindi sfumare la promozione ottenuta sul campo proprio ai danni dei Satanelli, secondi nel girone H della Serie D 2019-2020 al momento dell’interruzione del campionato per la pandemia di Coronavirus.

I rossoneri hanno vissuto quindi una fine estate movimentata anche per i sussulti in panchina con Eziolino Capuano e Vincenzo Maiuri “saltati” prima dell’inizio del campionato.

L’ex tecnico del Taranto in particolare ha lasciato l’incarico poco prima del debutto in campionato ed è stato sostituito da Marco Marchionni. L’ex Nazionale ha rimediato una vittoria contro il Potenza e un bruciante ko interno contro il Bisceglie, ma il ds Ninni Corda, intervistato da Antenna Sud, ha promosso l’approccio del neo-allenatore: “Per differenti motivazioni, Capuano prima e Maiuri poi, non si è concluso il rapporto lavorativo ma siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo puntato su Marchionni, che ha avuto grande esperienza da giocatore, e soprattutto si adatta a quelle che sono le nostre esigenze economiche”.

Il mercato è però ancora aperto e i pugliesi sono pronti ad approfittarne: “Io difficilmente prendo calciatori che non danno tutto, questa è la mia politica – ha detto Corda – Il calcio per me, prima che tattica, è una questione motivazionale. Ci manca ancora qualcosa, tipo una mezz’ala over, ma ci stiamo lavorando. Marchionni comunque è molto contento della rosa che ha a disposizione”.

OMNISPORT | 14-10-2020 19:49