Il Foggia sorride: penalizzazione scongiurata

Il Foggia non subirà nuove penalizzazioni.

La corsa contro il tempo per il pagamento delle spettanze ai giocatori, necessario per evitare ulteriori handicap dopo i tre punti inflitti in estate, si è conclusa felicemente, nonostante le traversie societarie.

A renderlo noto è stata la stessa società attraverso una nota sul sito ufficiale nella quale vengono anche minacciati provvedimenti nei confronti di chi ha diffuso notizie contrarie: “Con riferimento alle recenti notizie, diffuse su alcuni organi di stampa, in merito a presunte possibili penalizzazioni ai danni del Foggia Calcio per non aver debitamente provveduto al pagamento delle spettanze dei calciatori, la Società rileva come tali informazioni siano false e destituite di ogni fondamento. Al riguardo, la Società Foggia Calcio precisa di aver correttamente e debitamente pagato, con proprie risorse, quanto dovuto ed invita pertanto fermamente gli organi di stampa ad astenersi dal pubblicare o diffondere notizie destabilizzanti per l’ambiente e la squadra, riservandosi di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti”.



SPORTAL.IT | 18-03-2019 22:35