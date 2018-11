Il Forum pronto a ritrovare Zaytsev

Il 13 gennaio 2019 non sarà una data come tutte le altre, perché la Revivre Axopower Milano ha scelto di riaprire le porte del Forum di Assago per offrire un altro grande spettacolo di volley. Dopo il grande successo, infatti, della tappa milanese dei mondiali 2018 di pallavolo, l’impianto polifunzionale sarà allestito per diventare il palcoscenico della sfida tra Revivre Axopower Milano – Azimut Leo Shoes Modena, valida per la quarta giornata di ritorno del 74° campionato italiano di Superlega.

Giani e Velasco, Nimir Abdel Aziz e Zaytsev, ma anche Piano ed Anzani: una kermesse di altissimo livello che il pubblico milanese, lombardo ed italiano potrà ammirare all’interno delle mura del Mediolanum Forum. A due mesi esatti dalla sfida di ritorno, infatti, la società del presidente Lucio Fusaro comunica ufficialmente che la sede del confronto sarà lo stesso impianto che ha accolto più di 12.000 persone in occasione dei mondiali di volley. "Abbiamo deciso di giocare qui il ritorno con Modena per offrire a questo pubblico la presenza non solo dei nostri giocatori, come Nimir e Piano, ma anche di grandi atleti come Zaytsev ed i suoi compagni di Modena": così il numero uno biancorosso si era espresso ai microfoni del TGR Lombardia lo scorso settembre in occasione proprio della tappa milanese della rassegna iridata. La macchina societaria è dunque già al lavoro per organizzare l’evento, in attesa del rientro della squadra, previsto per gennaio, in città all’Allianz Cloud (ex PalaLido), prossima casa pallavolistica della Revivre Axopower.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 12:50