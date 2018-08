Il fratello di Ronaldo assicura: "Farà la storia"

Hugo Aveiro, fratello maggiore di Cristiano Ronaldo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si dice sicuro che CR7 sfonderà subito in Italia: "Credo che Cristiano avrà successo anche alla Juve, ha scelto un club eccezionale e lui lo aiuterà ad ottenere risultati eccezionali. Farà la storia della serie A, ama sempre avere nuove sfide davanti: darà tutto quello che ha in corpo per mantenere il livello che tutti conosciamo".

"La Juve ogni anno combatte per vincerla, quest'anno a maggior ragione. Ma occorre lavorare ed aspettare, in generale è una grandissima squadra".

SPORTAL.IT | 06-08-2018 12:00