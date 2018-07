Il Frosinone ammaina una bandiera

Il presidente Maurizio Stirpe l’aveva anticipato. “Riconquistata la Serie A faremo un mercato diverso rispetto a quello di due anni fa”. Tradotto: non tutto il gruppo storico potrà restare in maglia giallazzurra, pur a malincuore, a differenza di quanto accaduto dopo il primo, storico salto in massima serie.

Ecco allora che tra le bandiere in partenza potrebbe esserci anche Matteo Ciofani, fratello del centravanti Daniel, sulla cui permanenza non dovrebbero invece esserci dubbi. Ciofani potrebbe finire al Pescara in cambio di Francesco Zampano, omologo dell’esterno di Avezzano, tornato in Abruzzo dopo il prestito all’Udinese. Ma per Ciofani gli adriatici dovranno battere la concorrenza del Lecce.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 21:20