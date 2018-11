Il Frosinone blinda Longo

Dopo un inizio di campionato complicato, il Frosinone sembra aver trovato la propria dimensione in Serie A. La squadra di Moreno Longo è reduce da tre risultati utili, ultimo dei quali il pareggio di Parma, che ha lasciato qualche rammarico vista la mezz'ora finale giocata in superiorità numerica. Rimasti a secco per le prime sei giornate, i ciociari hanno segnato nove reti nelle successive gare, merito anche del ritorno dall'infortunio del capitano Daniel Ciofani, autore di due gol.

Della situazione del Frosinone ha parlato il direttore sportivo gialloblù Stefano Capozucca, intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso del format 'Live Show'. Sull'allenatore ha dichiarato: "Mister Longo? Non è mai stato in discussione. La fortuna è quella di avere un presidente che è molto riflessivo. Ha considerato anche la squadra – prosegue Capozucca – poi ha fatto le sue valutazioni ed ha avuto ragione. La fiducia in lui è massima".

In merito allo stato di forma attuale della squadra ha aggiunto: "Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Sono vari fattori. Intanto abbiamo fatto quasi un mese di ritiro, che non era punitivo ma era per trovare quella compattezza che mancava. Poi abbiamo anche modo di giocare, c’è un assetto tattico più offensivo".

In chiusura anche una nota di merito per il capitano: "Ciofani è importante, anche come carisma, quindi lui e le altre componenti hanno fatto sì che il Frosinone trovasse dei risultati positivi".

SPORTAL.IT | 08-11-2018 14:50