Il Frosinone bussa ancora in casa Inter

I playoff di Serie B che hanno consacrato il Frosinone si sono prolungati oltre le previsioni, a causa del ritardo dovuto alla penalizzazione del Bari, e al conseguente ricorso, che ha fatto slittare il calendario della post-season, a partire dai turni preliminari. Anche per questo i ciociari avranno meno tempo rispetto alla concorrenza per allestire un organico all’altezza della prossima Serie A, così le trattative già fervono in casa giallazzurra. Un filo diretto interessante sembra poter allora nascere con l’Inter: dai nerazzurri è già stato riscattato il portiere Bardi, che era in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, ma può arrivare un altro giocatore, il promettente Andrea Pinamonti.

Il giovane attaccante reduce da una stagione in prima squadra, seppur ai margini, cambierà sicuramente aria per andare a giocare e il Frosinone si è iscritto alla lista dei club pretendenti che vede in questo momento in testa il Genoa, davanti al Bologna. La dirigenza del Frosinone incontrerà l’entourage di Pinamonti, ma il Grifone resta favorito, potendo garantire all’Inter l’acquisto a titolo definitivo lasciando ai nerazzurri il diritto di riacquisto.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 20:55