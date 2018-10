Il Frosinone mette gli occhi su Djimsiti

Dopo la netta vittoria nello scontro diretto con la Spal il Frosinone pensa già al mercato di gennaio. La crisi in zona gol sembra essere stata messa alle spalle, grazie anche al rientro dall'infortunio del capitano Daniel Ciofani.



L'allenatore Moreno Longo punta a migliorare il dato dei gol subiti. I 'Ciociari' infatti con 24 reti al passivo sono attualmente la peggior difesa dopo il Chievo ultimo in classifica.

Per il mercato invernale sta circolando il nome di Berat Djimsiti, attualmente all'Atalanta, che ha collezionato soltanto 3 presenze a inizio campionato. Il nazionale albanese ha fatto bene nella scorsa stagione al Benevento (30 presenze in totale) e potrebbe essere un'ottima alternativa ai tre centrali titolari. Anche i sanniti non hanno fatto mistero di gradire un suo ritorno al Vigorito.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 15:05