Il Frosinone prepara il colpo a costo zero

Il Frosinone pensa ad un possibile colpo a costo zero per l’attacco.

Si tratta di Raffaele Palladino, centravanti attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza allo Spezia. Intervistato da Radio Sportiva, Palladino si è espresso così sul suo futuro: “Sto parlando con un paio di società di Serie A. Se una di queste è il Frosinone? Mai dire mai”.

Il centravanti ex Genoa ha lasciato la porta aperta ad un suo approdo nella squadra di Longo, che fatica (e non poco) a trovare il gol: solo una rete in sette giornate di campionato.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 15:45