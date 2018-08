Il Frosinone valuta l’acquisto di Alessio Cerci, attualmente svincolato.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il club di Maurizio Stirpe avrebbe avviato i primi contatti con l’agente del giocatore. Il tecnico Moreno Longo ha consigliato caldamente l’acquisto dell’esterno ex Torino e spera che l’affare possa andare in porto in tempi brevi.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 14:50