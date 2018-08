Il Frosinone riempie la porta

Il Frosinone completa il parco portieri annunciando l’acquisto di Alessandro Iacobucci. L’esperto difensore pescarese, classe ’91, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 dopo essere rimasto svincolato dalla Virtus Entella, club di cui Iacobucci aveva difeso i pali nelle ultime tre stagioni.

Da capire se il giocatore prenderà il posto di Massimo Zappino, bandiera giallazzurra che ha lasciato il calcio al termine della passata stagione, come terzo portiere, o se sia imminente la cessione di Francesco Bardi, che lo scorso anno aveva difeso i pali del Frosinone in B alternandosi con Mauro Vigorito, ceduto al Lecce. A inizio mercato il Frosinone aveva messo sotto contratto Marco Sportiello, acquistato dall’Atalanta e destinato a essere il titolare della porta della squadra di Longo. Iacobucci torna in A quattro anni dopo l’unica esperienza della carriera in massima serie, con il Parma.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 07-08-2018 20:50