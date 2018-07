Il Frosinone risponde a Di Francesco

Terminata la gara amichevole tra Roma e Avellino, Eusebio Di Francesco aveva espresso la sua sul terreno di gioco: "Campo indecente, non si può giocare a calcio, era importante che nessuno si facesse male".

Di tutta risposta il Frosinone Calcio, tramite il proprio Amministratore Unico, ha spiegato: "La nostra Società aveva più volte sconsigliato di organizzare questa amichevole il 20 luglio a Frosinone. Per due aspetti fondamentali che mi permetto di ricordare: su quel terreno di gioco c’era stata, prima, una invasione pacifica la sera del 16 giugno scorso in occasione della promozione in serie A e quindi la sera dell’8 luglio al ‘Benito Stirpe’ si era tenuto il Latin Awards 2018 con migliaia di persone assiepate sul campo".

"Nonostante tutto – chiude il dottor Stirpe – abbiamo fatto il possibile per mettere a disposizione un terreno adeguato. Non vi è comunque stato alcun sopralluogo per valutare le condizioni del campo e mi sento di dire che è stato inutile alimentare la polemica nel post-partita".

SPORTAL.IT | 21-07-2018 14:40