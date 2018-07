Il Frosinone sistema la difesa

Prosegue a ritmi serrati la campagna acquisti del Frosinone, che riguarda ogni reparto. Dopo gli innesti in difesa di Goldaniga e Letschert dal Sassuolo, di Crisetig dal Bologna per il centrocampo e dell’attaccante croato Perica dall’Udinese, la matricola giallazzurra potrebbe aver completato l’assetto del reparto arretrato con l’acquisto in prestito del difensore Paolo Ghiglione.

Il classe ’97 proviene dal Genoa, nel cui settore giovanile è cresciuto, ed è reduce da altre due stagioni in prestito, prima alla Spal, dove ha conquistato la promozione in A, poi alla Pro Vercelli, dove ha giocato titolare senza però riuscire a scongiurare la retrocessione in Serie C dei piemontesi. Ora sembra arrivato il momento dell'esordio nel massimo campionato.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 17:55