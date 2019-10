Il fuoriclasse si offre, Napoli impazzisce sui social

Un fuoriclasse alla corte di Carlo Ancelotti? Le parole d’amore con cui Zlatan Ibrahimovic ha accennato alla possibilità di un trasferimento al Napoli hanno scatenato l’entusiasmo dei sostenitori partenopei. Grande l’euforia sul web, tra i gruppi di tifosi sui social, negli stessi profili degli utenti. Cosa succederebbe se davvero a gennaio De Laurentiis decidesse di portare il fuoriclasse svedese in azzurro?

Dichiarazione d’amore – “Dopo aver visto l’ultimo documentario su Maradona mi verrebbe quasi voglia di provare un’esperienza a Napoli, magari replicando ciò che fece Diego”, le parole di Ibra alla Rosea. Con una certezza: “Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno e Ancelotti è un grande. Ma la decisione finale dipenderà da vari aspetti”.

Entusiasmo – I tifosi invece hanno già deciso: Ibra va acquistato subito, per restituire entusiasmo a un ambiente forse un po’ troppo depresso. “Sante parole quelle di Ibra, che aspettiamo a metterlo sotto contratto?”, si chiede Giuseppe. Carmine è sicuro di una cosa: “Magari, farebbe ancora la differenza in serie A”. Ed Ernesto sentenzia: “C’è poco da discutere. Alla sua età, con un fisico integro è più forte di tutta la marmaglia di attaccanti del Napoli! Punto”.

Gli scettici – C’è anche chi non vedrebbe di buon occhio un suo approdo in azzurro. “Ho forti dubbi su Ibra, è andato in America e si sente un leone, in Italia non so se può ancora ripetersi”, scrive Antonio. “Ma hanno già preso Llorente. Ci sarebbero troppi “vecchi” in attacco!”, sottolinea Flavio. Anche se per molti il problema principale è un altro: “Ma De Laurentiis lo vuole uno come Ibrahimovic in squadra?”, si chiede Pasquale.

Ibra-mania – La maggioranza dei tifosi, tuttavia, preferisce sognare. C’è chi, come Gianluca, ha già cambiato la foto profilo su Facebook, mettendo al posto della propria immagine un fotomontaggio di Zlatan con la maglia partenopea. Qualcun altro, invece, fa notare come il recente messaggio di Ibrahimovic pro Maradona – “Semplicemente il migliore” – di qualche giorno fa possa rappresentare un altro piccolo indizio. Insomma, Napoli sogna Ibra a occhi aperti.

SPORTEVAI | 19-10-2019 11:30