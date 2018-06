Il futuro di Alisson? Lo decide Sergio Ramos

Che la girandola dei portieri abbia inizio. In attesa che si definisca il mosaico delle panchine, anche a livello internazionale, dopo che il ritorno in Italia di Carlo Ancelotti, che ha preso il posto di Maurizio Sarri alla guida del Napoli, e la ormai quasi certa permanenza di Max Allegri sulla panchina della Juventus, hanno definito la mappa degli allenatori di Serie A, impazza in Europa il toto-portiere. Mai come in quest’estate si assisterà a una lunga serie di movimenti di estremi difensori che riguardano le principali squadre italiane ed europee. Dalla Juventus, che sta per affiancare Mattia Perin a Wojciech Szczesny per l’eredità di Gigi Buffon, fino a Napoli, Milan e Roma, per stare in Italia, senza parlare di Real Madrid, Chelsea e Liverpool, il puzzle dei portieri è tutt’altro che definito e promette di regalare parecchi scossoni e sorprese, anche alla luce dell’esito del Mondiale.

In Russia è atteso protagonista il brasiliano Alisson, reduce da una stagione straordinaria alla Roma. L’ex Corinthians sembrava essere al primo posto della lista del Real Madrid, che dopo le dimissioni di Zidane pare deciso a liquidare Keylor Navas, ma in base a quanto si scrive in Spagna il brasiliano sarebbe stato vittima di un vero e proprio veto da parte dei leaders dello spogliatoio dei campioni d’Europa. Per 'Don Balon', infatti, Sergio Ramos sta convincendo Perez a non puntare su Alisson, al fine di evitare che il Real si riempia di brasiliani e in particolare di connazionali di Neymar, il teorico super-colpo dell’estate del Madrid. Per la sostituzione di Navas il capitano del Real vuole puntare sul connazionale David De Gea, da sette stagioni titolare del Manchester United, ex Atletico Madrid e anch’egli vecchio obiettivo del Real Madrid. Che ne sarà allora di Alisson? Resterà alla Roma? Improbabile, ma non da escludere, dato che Bernd Leno, obiettivo dei giallorossi, sembra avviato verso il Napoli e che un altro oggetto del desiderio dei capitolini, Alphonse Areola, non ha alcuna intenzione di cedere il proprio posto al Psg a Gigi Buffon…

SPORTAL.IT | 04-06-2018 21:00