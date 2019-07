Il futuro di Aradori diventa un mistero

Il futuro di Pietro Aradori sta diventando un mistero. Sta circolando la voce – riferisce Bolognabasket.org – di un suo clamoroso passaggio alla Fortitudo, con contratto triennale: nessuna conferma al momento, va sottolineato, ma si tratta di una situazione piuttosto delicata, come facile immaginare.

Aradori ha ancora un anno di legame con la Virtus, squadra di cui è capitano: il prolungamento non è arrivato ed è un altro aspetto da non sottovalutare in queste ore calde non soltanto dal punto di vista meteorologico.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 10:59