Il futuro di Gigi Buffon torna in bilico

L'Uefa torna a riesaminare il caso Psg per quanto riguarda il fair play finanziario, e il futuro di Gianluigi Buffon torna in bilico. L'indiscrezione pubblicata dal New York Times è stata confermata dalla società campione di Francia, che ha pubblicato un comunicato sulla questione.

"Il club è stato informato della scelta della CFCB di riesaminare la decisione di chiusura dell'indagine. Il club dichiara di aver effettuato un numero significativo di trasferimenti negli ultimi giorni per conformarsi alla decisione del CFCB e che continuerà, come fatto dall'1 settembre 2017, a fornire tutte le informazioni richieste da CFCB e UEFA".

L'organo di controllo finanziario ha rimandato il Psg alla Adjudicatory Chamber, che solo pochi giorni fa ha escluso il Milan dall'Europa League. Il club dello sceicco Al Khelaifi potrebbe rischiare un blocco o una limitazione del mercato: una eventualità che stopperebbe l'arrivo dell'ex portierone della Juve.

Buffon a Sky si è espresso così sul suo immediato futuro: "Se andremo avanti vedremo, se lo farò sarà perché ho tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a volersi mettere alla prova, emozionarsi. Le emozioni che si provano giocando non è facile provarle nella vita. E poi perché probabilmente c’è ancora bisogno e voglia di dimostrare quanto si è forti e quanto si può performare bene nonostante l’età. Piccole sfide che ognuno accetta di affrontare".

L'ex numero uno bianconero ha poi parlato anche del Mondiale: "Ci sono tante sorprese, mi sta piacendo. Il calcio si sta livellando e a parte due-tre casi non ci sono cenerentole e tutte le squadre possono ambire a vincere contro chiunque. Il dispiacere di non esserci si è già visto nel post con la Svezia e quello basta. È l’immagine emblematica di quanto tenevamo e tenevo partecipare a questo Mondiale. Dopo l'eliminazione nel 2010 dissi che avremmo dovuto iniziare a festeggiare le qualificazioni, perché il calcio stava cambiando. Mi presero per pazzo, ma purtroppo otto anni dopo le cose si sono avverate. Il mio capitolo con l'Italia? Chiuso, largo ai giovani. Io ho dato tutto il meglio di me stesso, come talento ed energie nervose. Adesso ci sono tanti giovani ed è giusto che vadano avanti loro. Ora tutti questi ragazzi devono farsi anche carico di tutte le responsabilità".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2018 12:55