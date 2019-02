Il Galles esulta, l'Italia non vince da 4 anni

L'Italia cade all'Olimpico nella seconda giornata del Sei Nazioni: il Galles super favorito passa a Roma imponendosi per 26-15 davanti a 40mila spettatori.

Gli Azzurri tengono per un tempo, chiuso in svantaggio per 7-12, ma poi vengono infilati due volte nella ripresa e si ritrovano a dover fare i conti con la 19esima sconfitta consecutiva nel torneo. L'ultima vittoria risale al febbraio del 2015.

Queste le marcature: nel primo tempo 2' cp Biggar (0-3), 15' cp Biggar (0-6), 19' cp Biggar (0-9), 30' cp Biggar (0-12), 34' meta Steyn tr Allan (7-12); nel secondo tempo 4' cp Allan (10-12), 14' meta Adams tr Biggar (10-19), 30' meta Watkin tr Anscombe (10-26), 35' meta Padovani (15-26).

SPORTAL.IT | 09-02-2019 20:25