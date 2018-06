Il Genoa esclude l'acquisto Eder

Assai attivo sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita, il Genoa ha visto il proprio nome accostato a Eder, attaccante che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio all'Inter e che sta valutando alternative.

"Non potrà mai venire per evidenti motivi" ha però tagliato corto il presidente dei liguri, Enrico Preziosi, in un'intervista concessa al 'Secolo XIX'. Dal 2012 al 2016 Eder ha indossato la casacca dei rivali cittadini della Sampdoria.

Per il classe 1986 giunto in Italia nel 2005 esperienze anche con Empoli, Frosinone, Brescia e Cesena. E 26 partite con 6 gol in Nazionale.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 28-06-2018 12:25