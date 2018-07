Il Genoa fissa il prezzo per Laxalt

Serviranno 20 milioni di euro per strappare Diego Laxalt al Genoa.

Questa la richiesta del club rossoblu che, secondo Tuttosport, avrebbe ricevuto diverse offerte per il terzino uruguagio.

Non mancano le pretendenti in Italia: Torino in primis, ma anche Fiorentina, Napoli e Roma tengono sotto osservazione il giocatore. In Liga è forte l’interesse del Valencia, mentre in Ligue 1 ci sono Marsiglia e Nizza.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-07-2018 18:15