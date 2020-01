Il Genoa non si ferma più: Borini nel mirino

Il nuovo Genoa di Davide Nicola continua a cambiare faccia e promette di non fermarsi qui nel corso di un mese di gennaio che promette di essere ricco di novità.

All'ombra della Lanterna sono già sbarcati Perin, Behrami e Destro, ma c'è un nuovo rinforzo sul taccuino della dirigenza rossoblù. E il suo trasferimento potrebbe essere il prossimo ad essere concretizzato dal Grifone.

Si tratta di quello di Fabio Borini, tuttofare del Milan (ha ricoperto tutti i ruoli possibili sulla fascia sinistra, venendo anche proposto in posizione più centrale a centrocampo). Lo spazio in squadra per lui è andato riducendosi anno dopo anno, e secondo 'Tuttosport' un trasferimento in Liguria potrebbe rappresentare la prossima tappa della sua carriera.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 12:19