Il Genoa si assicura Zapata

In attesa di ufficializzare Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore, dopo la rescissione con Cesare Prandelli, il Genoa è attivissimo sul mercato.

Messe le mani su Pawel Jaroszynski, l’esterno polacco del Chievo che dovrebbe però essere subito smistato in prestito, è fatta anche per il ritorno in Italia di Antonio Barreca: l’ex torinista lascia il Monaco dopo una sola stagione e approda in rossoblù, coronamento di un lungo interessamento da parte del Grifone.

Ma non finisce qui, perché secondo quanto riporta 'Sky Sport', i liguri hanno trovato l’accordo anche con Cristian Zapata. Il centrale colombiano classe ’86, attualmente impegnato in Coppa America, arriverà a parametro zero dopo il mancato accordo con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno.



SPORTAL.IT | 22-06-2019 14:31