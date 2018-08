Il Genoa si inserisce per Saponara

Il Genoa prepara l’ultimo colpo di mercato.

Secondo PianetaGenoa1893.net, il club rossoblù avrebbe contattato la Fiorentina per avere informazioni su Riccardo Saponara. Il giocatore non rientra nei piani di Stefano Pioli per la prossima stagione e starebbe quindi valutando l’ipotesi di un trasferimento.

La squadra allenata da Davide Ballardini non è però l’unica ad essere interessata al trequartista ex Milan: su di lui, infatti, c’è la concorrenza di Cagliari e Sampdoria.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 18:20