Il Genoa si tiene Andreazzoli

Sulla panchina del Genoa dopo la sosta in casa del Parma, sabato 20 ottobre alle 18, ci sarà ancora Aurelio Andreazzoli. È questa la decisione, un po' sorprendente, assunta dal presidente del Grifone Enrico Preziosi al termine di due giornate intense durante le quali il numero uno rossoblù ha preso in seria considerazione l'ipotesi di cambiare la guida tecnica visti i risultati deludenti che hanno portato il Genoa al penultimo posto con appena cinque punti, quattro dei quali ottenuti nelle prime due giornate.

E invece dopo aver valutato, tra gli altri, i profili di Rino Gattuso, Stefano Pioli e Francesco Guidolin, Preziosi ha deciso che a guidare la squadra alla ripresa degli allenamenti sarà proprio Andreazzoli. Deciso un confronto tra il tecnico e il presidente, al termine del quale sono stati spazzati via tutti i dubbi. La seduta di allenamento prevista per la giornata di martedì era stata annullata proprio in vista di un possibile ribaltone tecnico, poi non avvenuto.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 20:28