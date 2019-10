Kouamé piace al Milan, il Genoa lo blinda

La splendida rete in acrobazia nella vittoriosa partita contro il Brescia dello scorso fine settimana ha portato bene a Christian Kouamé, attaccante ivoriano del Genoa. Lo staff di ‘Pagliari & Minieri Player Management’ ha infatti annunciato sul proprio profilo Twitter il rinnovo di contratto e l’adeguamento di stipendio per il calciatore rossoblù, pronto dunque a continuare la sua avventura in Liguria anche dopo il termine della stagione in corso.

Kouamé, in questa stagione, è sceso in campo in tutte le nove partite giocate dal suo Genoa, andando a segno quattro volte e regalando anche un assist. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato al Milan, ma la dirigenza genoana ha preferito blindare l’attaccante chiudendo così, per il momento, qualsiasi prospettiva di trasferimento.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 17:02