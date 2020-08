Il Genoa studia alternative per la panchina. La strada per Vincenzo Italiano, che ha centrato la promozione in serie A con lo Spezia, si è fatta in salita. Anche perché il tecnico ha un contratto con le Aquile e il patron Gabriele Volpi ha già detto che resterà.

Ecco che, quindi, per il Grifone è spuntato Roberto D’Aversa, la cui esperienza al Parma è ormai giunta al capolinea. Sullo sfondo, per il club di Preziosi, anche Rolando Maran.

OMNISPORT | 22-08-2020 10:10