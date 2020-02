Il Genoa trionfa e inguaia tutti

Il Genoa risponde alla vittoria ottenuta nel pomeriggio dal Lecce contro la Spal e torna prepotentemente in corsa per la salvezza. La squadra di Nicola infila il terzo risultato utile consecutivo passando 3-0 al "Dall'Ara" di Bologna e salendo a quota 22 punti, uno in meno rispetto ai cugini della Sampdoria e tre rispetto al Lecce. La quota salvezza si alza e anche chi sta davanti, come Torino, Fiorentina e Udinese, non può più stare tranquillo.

Brutto stop invece per gli emiliani di Mihajlovic: Genoa vicino al vantaggio in avvio con un colpo di testa di Sanabria e sull'1-0 al 28' grazie a una deviazione sottomisura di Soumaoro. Bologna in dieci dal 33' per il cartellino rosso a Schouten autore di un fallaccio su Behrami: Massa estrae il giallo poi è chiamato al consulto Var e cambia la propria decisione.

Qui il Bologna esce dalla partita, incassa lo 0-2 in contropiede con Sanabria al 44'. Reazione d'orgoglio dei padroni di casa nel secondo tempo con Barrow e i subentrati Dominguez e Skov Olsen, ma non basta: al 90' rosso anche per Denswil che atterra Sturaro in area, Criscito trasforma il rigore del 3-0.

