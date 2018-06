Il Giappone sconfigge 4-2 il Paraguay

Il Giappone vince in rimonta contro il Paraguay per 4-2 nell’amichevole giocato a Innsbruck in Austria.

Gli uomini del commissario tecnico Nishino, però, all’intervallo sono sotto di una rete, siglata al 32esimo da Romero.

Nella ripresa a ribaltare il risultato ci pensa Inui, autore di una doppietta al 51esimo e al 63esimo. Ad arrotondare il risultato c’è anche l’autorete di Santander.

Le altre due reti vengono siglate negli ultimi minuti della sfida: al 90esimo accorcia le distanze Ortiz, ma un minuto dopo è Kagawa a chiudere le ostilità.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 21:50