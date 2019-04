Esteban Chaves sarà al via del Giro d'Italia in programma dall'11 maggio al 2 giugno: il colombiano agirà di concerto con Simon Yates, capitano della Mitchelton-Scott, come annunciato dallo stesso team attraverso i social.

Reduce da un 2018 tremendo, anche a causa di un virus, lo scalatore era stato grande protagonista un paio di anni prima, con il secondo posto nella Corsa Rosa, il terzo alla Vuelta e il successo nel Giro di Lombardia.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 13:55