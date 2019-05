Il giudice sportivo stanga il Cagliari

Multe e squalifiche per il Cagliari dopo le polemiche arbitrali esplose al termine del match contro il Napoli. Due giornate a Ionita, espulso per proteste. Squalificato anche l'allenatore dei sardi Maran, diffidato e multato il patron Tommaso Giulini.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

IONITA Artur (Cagliari): per avere, al 52o del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MARAN Rolando (Cagliari): per avere, al 53o del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento irrispettoso.

d) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 7.000,00 CON DIFFIDA

GIULINI Tommaso (Cagliari): per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento polemico, nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara. Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per responsabilità diretta in relazione alla condotta dal proprio Presidente.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 15:54