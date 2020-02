Il giudizio di Zampini non piace ai tifosi: bufera su Twitter

Anche se è uscita da San Siro con un risultato tutt’altro che negativo dal punto di vista delle chance qualificazione, la Juventus di Maurizio Sarri è finita nuovamente sotto esame da parte dei suoi tifosi.

Il giudizio di Zampini

Basta scorrere il profilo Twitter di Massimo Zampini, giornalista di fede bianconera, per leggere il malcontento del pubblico bianconero, stanco di vedere una Juve messa sotto dall’avversario e incapace di fare gioco.

Zampini ci va leggero, assolve la Juve e si accontenta del risultato. “Ancora convalescenti – scrive il giornalista -, pareggio prezioso, testa al Brescia. Ah, Dybala finché sta così deve uscire solo se lo chiede lui in ginocchio”.

Ma le reazioni al suo tweet non sono certamente positive. “Ma per dire che Sarri deve essere preso a pedate e cacciato immediatamente bisogna aspettare di essere eliminati dal Lione e arrivare quinti in campionato? È ovvio che la squadra non lo capisce e non lo segue. Non sanno cosa fare, imbrogliati in schemi idioti. Serve una scossa. Subito”, gli scrive un arrabbiato Enrico.

“Convalescenti da che?”

A Marco, invece, non piace un termine usato dal giornalista: “Non siamo convalescenti, siamo malati terminali. 0 tiri in porta in 90 minuti, anche in 11 contro 10. Questa squadra fa pietà”. “Convalescenza? A me sembra peggiorino gara dopo gara”, aggiunge Stevie, mentre Lucky domanda sarcastico: “Ma convalescenti da quale patologia?”.

Pasquale, invece, invoca un intervento della dirigenza: “Ho visto una squadra che sta scaricando l’allenatore… Altrimenti non mi spiego perché 1 tiro in porta in 90 minuti… La società deve rimediare prima che sia troppo tardi”.

Dopo una sequela di critiche a Sarri, anche Zampini interviene per chiarire la sua posizione. “Direi che non è più il caso di difendere Sarri”, lo bacchetta Giammarco. E il giornalista risponde: “Mi sa che sbagli persona”. La sensazione è che, alla Juve, il tecnico toscano sia sempre più solo.

SPORTEVAI | 14-02-2020 10:07