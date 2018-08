Il gol più bello di Firmino: salva due fratellini

I veri fuoriclasse si vedono fuori dal campo. L'attaccante del Liverpool Roberto Firmino ha salvato la vita a due fratelli brasiliani, João Vitor (6 anni) e Miguel (1), malati di atrofia muscolare. I genitori dei due piccoli hanno aperto una campagna fondi sui social per finanziare il trattamento in grado grado di curarli, e il giocatore dei Reds ha donato i 67mila euro che mancavano per avviare le cure.

"Stavamo aspettando questo momento da molto tempo – ha dichiarato Graciele, la madre dei bambini, su Instagram -. Ho pianto tanto in questi giorni. Tutto ciò che abbiamo passato negli ultimi mesi mi è passato nella mente come in un film. Vogliamo ringraziare tutti per le donazioni ricevute da 5, 10 o 20 reias. Avete dimostrato grande solidarietà, poi venerdì abbiamo ricevuto una chiamata che ci ha lasciato senza fiato".

"Era Larissa Pereira, la moglie di Firmino, che ci ha confermato che avrebbe donato la restante parte. Nei prossimi mesi organizzeremo numerosi eventi con lo scopo di continuare a raccogliere denaro per aumentare i trattamenti di fisioterapia e comprare le attrezzature di cui avranno bisogno i bambini. Tutto nella massima trasparenza. Voglio di nuovo ringraziare tutti, non riuscirò mai a descrivere a parole ciò che sento".

Il denaro raccolto sarà utile per un anno di trattamento negli Stati Uniti che, unito al farmaco Spinraza, contribuirà a rallentare il processo della malattia neuromuscolare e degenerativa.

