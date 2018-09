Il grande annuncio di Francesca Schiavone

Francesca Schiavone ha deciso di dire basta con il tennis giocato dopo un Roland Garros e tre Fed Cup vinte.

La Leonessa, a 38 anni, saluta il campo ma ha già chiaro in mente cosa fare da grande: “Voglio allenare”.

L’annuncio è avvenuto a New York, dove è in corso lo Us Open 2018: “Sto già allenando da alcuni mesi. E’ stimolante vedere tanti ragazzi che vogliono imparare”.

Vincitrice nel 2010 del Roland Garros, terza italiana in assoluto dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Arriva in finale l’anno dopo, dove è stata battuta dalla cinese Li Na. Ed è riuscita a raggiungere la posizione numero 4 del ranking Wta, posizione più alta mai conquistata da una tennista italiana.

Nel 2018 la Schiavone ha disputato solamente 12 match in singolare e tre in doppio e il suo ritiro era già nell’aria, ma la voglia di fare gli Internazionali di Roma l’ha spinta a scendere in campo rinviando la decisione finale fino a oggi.

In tutto l’atleta milanese ha conquistato 8 tornei Wta in singolare, 7 in doppio e ha disputato, e vinto, la partita più lunga di singolare femminile contro Svetlana Kuznetsova durata ben 4 ore e 44 minuti durante l’Australian Open del 2011 ai quarti di finale.

Ecco la dichiarazione integrale di Francesca Schiavone: “Dico addio al tennis con il mio cuore. È ora, adesso lo sento. Avevo due sogni nella mia carriera: vincere il Roland Garros e diventare una top-10. Ce l’ho fatta e sono incredibilmente felice. Ogni volta che parlo del Roland Garros, è come se un pezzo se ne andasse via. Mi piacerebbe parlarne ma alcuni ricordi rimarranno sempre nel mio cuore. Adesso mi si aprono nuove sfide nella mia carriera. Sto già allenando, da qualche mese: è molto diverso, ma molto stimolante vedere come tanti ragazzi e ragazze vogliono imparare. Voglio salutare tutti. La mia famiglia, mia mamma, mio papà, chi mi è stato accanto. Quando ero giovane era tutto velocissimo, adesso quando vedo qualcuno che mi ferma e mi ringrazia, per me è qualcosa di straordinario”.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 22:20