Il grande ex: Napoli devi crederci e ti spiego perché

C’era anche lui in campo trent’anni fa e fu determinante con un gol a fine primo tempo che impattò lo 0-2 dell’andata sul campo della Juventus. Andrea Carnevale raccolse un pallone servitogli da Alemao e beffò Tacconi con un destro teso dal limite dell’area, facendo esplodere il San Paolo. Erano i quarti di finale della Coppa Uefa che sarebbe stata conquistata di lì a due mesi a Stoccarda e Napoli si appella anche ai corsi e ricorsi storici per aggrapparsi alla speranza dopo il pesante ko sul campo dell‘Arsenal nella sfida di andata di Europa League.

Il ricordo – Andrea Carnevale a Il Mattino spiega come gli azzurri ribaltarono quella sfida, risolta da un gol di Renica all’ultimo minuto dei supplementari: “È giusto evocare quella serata, può dare la forza per crederci. Noi eravamo sicuri di potercela fare, devono esserlo anche Insigne e compagni”.

Il San Paolo – Per l’ex bomber, ora dirigente dell’Udinese, una grossa mano può darla il pubblico, determinante oggi come allora: “Napoli deve raccogliersi attorno alla squadra, i tifosi azzurri non tradiscono mai. Poi toccherà ai calciatori”.

La constatazione – Certo, la bella macchina guidata da Ancelotti sembra essersi ingolfata e lo ha notato lo stesso Carnevale, che poche settimane fa con l’Udinese ha sfiorato il risultato positivo a Fuorigrotta: “Non è più il Napoli di due mesi fa, quello era un carro armato dal gioco splendente che ha sfiorato la qualificazione agli ottavi di Champions. Forse l’eliminazione e la resa nella corsa scudetto hanno inciso, ma ora è il momento di reagire”.

13-04-2019 10:37