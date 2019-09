Il grande rimpianto di Frank Vitucci

La Reyer ha raggiunto Sassari nella finale della Zurich Connect Supercoppa.

“È un gran peccato aver perso stasera. Ci abbiamo provato, abbiamo giocato bene: siamo stati splendidi in difesa, discreti in attacco. Ma non siamo riusciti a limitare Daye, che è stato riferimento di Venezia negli ultimi due quarti. Però abbiamo fatto una prestazione di carattere, che ci ha permesso di tornargli vicini. Un po’ di luci, qualche ombra e qualche momento dove dover essere più consistenti” ha spiegato il coach dell’Happy Casa Brindisi, Frank Vitucci.

“Avevo detto che non saremmo stati belli e ho mantenuto la promessa, siamo stati modesti. Siamo però anche stati bravi a ricucire con pazienza, abbiamo ritrovato il nostro DNA nel corso della partita, fatto di sacrificio e difesa. E abbiamo anche aperto bene “la scatola dei 3 punti”. Brindisi è stata bravissima a rientrare in partita con passione. Noi abbiamo fatto molti errori, ma alla fine siamo all’inizio della stagione. Domani sarà un altro trofeo, ancora contro Sassari. È stato un impegno importante ma ci ha portati a un buon risultato, soprattutto grazie alla nostra attitudine” ha invece commentato Walter De Raffaele.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 10:35