Il grido d'allarme di Dovizioso

Andrea Dovizioso, con 'Autosport', ha fatto il punto della situazione. "In questo momento sono molto preoccupato per la differenza che c'è con la Yamaha: non è il momento di pensare a Marc Marquez, rispetto al quale la distanza in classifica è veramente grande, e al titolo" ha detto.

"Dobbiamo migliorare, non abbiamo fatto alcun passo avanti verso la direzione giusta. Ma credo che a Brno potremo essere competitivi: sappiamo che se vogliamo lottare con chi ci sta davanti dobbiamo fare meglio" ha aggiunto il romagnolo.

Al momento Dovizioso occupa il quarto posto nella classifica del Mondiale delle MotoGp a 77 punti di distanza da Marc Marquez: tra il ducatista e il leader ci sono i due piloti della Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Viñales,

SPORTAL.IT | 26-07-2018 10:35