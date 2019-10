Il Guangzhou umilia Cannavaro: spedito a studiare

Fabio Cannavaro verso l'esonero al Guangzhou Evergrande, la società in una nota ha spiegato che nelle prossime settimane il tecnico italiano dovrà studiare la cultura del club partecipando all'Evergrande Corporate Culture Class e dunque non potrà allenare la squadra, affidata al capitano Zheng Zhi.

Un clamoroso schiaffo al campione del mondo 2006, che paga l'unica vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, e l'eliminazione in semifinale della Champions asiatica. Una decisione singolare, che arriva dopo l'allontanamento del fratello Paolo, suo collaboratore: il Guangzhou è in ogni caso ancora primo in classifica, a una lunghezza dallo Shanghai Sipg.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 18:54