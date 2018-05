Il ko di Carvajal rimette in gioco Morata

Alvaro Morata potrebbe essere convocato al posto di Carvajal per i Mondiali di Russia. L'esterno del Real Madrid si è infortunato nella finale di Champions e sarà costretto a saltare con ogni probabilità il Mondiale.

Secondo Sport, il ct della Spagna Lopetegui potrebbe optare a sorpresa per un altro attaccante e quindi convocare Morata, per ora fuori dai 23 designati per la rassegna iridata. Le altre alternative sono comunque nomi di primissimo piano come Sergi Roberto, Bartra e Marcos Alonso.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 22:00