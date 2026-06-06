Il Kvaratskhelia della Bosnia piace a tutti: Milan, Napoli e Inter sul talento che fece impazzire gli azzurri

Kerim Alajbegovic è uno dei nomi più caldi del mercato europeo dopo l'esplosione con il Salisburgo e la qualificazione della Bosnia ai Mondiali 2026. Il giovane esterno offensivo è seguito da vicino da Milan, Napoli e Inter, pronte a sfidarsi per uno dei talenti più promettenti del continente.

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A soli 18 anni è già diventato uno dei nomi più chiacchierati del calcio europeo. Kerim Alajbegovic, esterno offensivo della Bosnia, ha conquistato osservatori e dirigenti grazie a una stagione straordinaria con il Salisburgo e alle brillanti prestazioni nelle qualificazioni mondiali. Le sue giocate hanno attirato l’attenzione di numerosi club, soprattutto in Serie A, dove Milan, Napoli e Inter stanno monitorando con interesse la sua crescita. Considerato da molti il nuovo Kvaratskhelia, il talento bosniaco si prepara ora a vivere il primo Mondiale della sua carriera con la possibilità di diventare una delle grandi rivelazioni del torneo.

Il talento che ha eliminato l’Italia

Il grande pubblico italiano ha scoperto Alajbegovic durante gli spareggi che hanno spedito la Bosnia ai Mondiali 2026. Il giovane esterno ha messo in enorme difficoltà la retroguardia azzurra, creando problemi continui sia a Marco Palestra che a Gianluca Mancini. Le sue accelerazioni, la capacità di saltare l’uomo e la personalità mostrata in una sfida così delicata hanno impressionato addetti ai lavori e osservatori internazionali. Nonostante la giovanissima età, Alajbegovic ha dimostrato di possedere qualità tecniche e caratteriali da giocatore già pronto per il grande salto.

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Perché lo paragonano a Kvaratskhelia

I confronti con Khvicha Kvaratskhelia non nascono per caso. Alajbegovic è un esterno offensivo ambidestro che preferisce partire dalla corsia sinistra per accentrarsi e puntare la porta. Ama affrontare l’avversario nell’uno contro uno, cerca costantemente la giocata offensiva e possiede un tiro preciso e potente. Le sue caratteristiche ricordano molto quelle del fuoriclasse georgiano oggi al Paris Saint-Germain. Naturalmente il percorso è ancora lungo, ma gli osservatori vedono in lui uno dei profili più interessanti della nuova generazione europea.

Milan, Napoli e Inter osservano con attenzione

Le sue prestazioni non sono passate inosservate in Serie A. Il Milan è alla ricerca di nuovi esterni offensivi per il futuro e considera Alajbegovic un investimento di prospettiva. Certo, il Diavolo in questo momento ha altre priorità tra dirigenza e allenatore. Anche il Napoli segue il giocatore da tempo e vede nel bosniaco un profilo ideale per il calcio offensivo voluto dal club. Attenzione poi all’Inter, che continua a monitorare i migliori giovani del panorama internazionale per mantenere elevato il livello della rosa nei prossimi anni. Per tutti e tre i club il Mondiale rappresenterà un’occasione ulteriore per valutarne la crescita contro avversari di altissimo livello.

Il Bayer Leverkusen ha già mosso la prima mossa

Chi vuole acquistare Alajbegovic dovrà però fare i conti con il Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha infatti deciso di esercitare la clausola di recompra presente nell’accordo con il Salisburgo, versando circa 8 milioni di euro per riportarlo in Germania. Una scelta che conferma quanto il Leverkusen creda nel potenziale del ragazzo. L’idea è quella di inserirlo gradualmente nella prima squadra, ma un grande Mondiale potrebbe cambiare rapidamente gli scenari di mercato. Le big italiane, e non solo, restano alla finestra, consapevoli che il valore del giocatore potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi mesi.

Il Mondiale come trampolino definitivo

La Coppa del Mondo 2026 potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione di Alajbegovic. La Bosnia si presenterà negli Stati Uniti, Canada e Messico con entusiasmo e senza particolari pressioni, mentre il giovane esterno avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori difensori del pianeta. Le grandi competizioni hanno spesso trasformato giovani promesse in stelle internazionali e il bosniaco sembra possedere tutte le qualità per seguire quella strada. Se riuscirà a confermare quanto mostrato nell’ultimo anno, il suo nome potrebbe diventare uno dei più ricercati dell’intero mercato europeo.