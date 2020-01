Il Lecce accontenta Liverani

La terza sconfitta conecutiva ha fatto scattare l'allarme in casa del Lecce, ormai a un passo dall'essere risucchiato in zona retrocessione.

Il rendimento casalingo (ancora nessuna vittoria al 'Via del Mare') sta condizionando la squadra di Liverani, così il tecnico giallorosso ha espresso a chiare lettere il proprio pensiero in chiave mercato al termine della gara persa contro l'Udinese.

"Ci servono almeno due centrocampisti" ha detto l'allenatore della doppia promozione e il primo è già in arrivo.

Come anticipato dal presidente Sticchi Damiani dopo la partita, infatti, è in dirittura con il Cagliari la trattativa per il prestito di Alessandro Deiola: "Ne abbiamo parlato con il Cagliari, in settimana si potrebbe chiudere".

Classe '95, Deiola ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione nella squadra di Maran ed è pronto a rifare le valigie un anno esatto dopo il rientro anticipato al Cagliari dal prestito al Parma con cui aveva iniziato la stagione 2018-2019.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 13:06