Il Lecce avvisa la Juventus

Il pareggio raggiunto in pieno recupero ieri contro il Milan a San Siro "e' un risultato di prestigio che ci ha dato grande entusiasmo.

Dopo le vittorie contro Torino e Spal il Lecce conferma di essere una squadra da trasferta con l’esaltante, doppia rimonta in casa del Milan.

Il 2-2 strappato dai salentini nel recupero vale per il morale prima ancora che per la classifica e rappresenta un risultato storico che inorgoglisce il presidente Saverio Sticchi Damiani, che però non si accontenta e pensa al primo tempo negativo della squadra: “Abbiamo ottenuto un risultato di prestigio che ci dà grande entusiasmo. Un regalo ai 3.000 tifosi presenti, la conseguenza di una prestazione non brillante nel primo tempo, anche per merito del Milan, ma grandissima nella ripresa. Poche squadre, dopo il gol di Piatek, potevano reagire così. Ora dobbiamo capire se siamo quelli del primo o del secondo tempo" le parole del presidente a margine dell'assemblea di Lega di Serie A.

Il calendario però presenta ora un'altra sfida proibtiva, in casa contro la Juventus: "Ora dobbiamo sfatare il tabù del nostro stadio – ha aggiunto Sticchi Damiani – Per noi sarà una grande opportunità e una grande festa il ritorno della Juve nel Salento. Lo stadio è già esaurito da alcuni giorni. Attendiamo il match con trepidazione, sapendo che si tratta di un avversario difficilissimo, ma che ci sono sempre punti in palio. Chissà che esca un'altra sorpresa".



SPORTAL.IT | 21-10-2019 19:43