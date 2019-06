Il Lecce bussa a casa di Atalanta e Spal

In attesa di capire se il sogno chiamato Burak Yilmaz potrà concretizzarsi, il Lecce lavora ad altre ipotesi per rinforzare l’attacco in vista del campionato che segnerà il ritorno in A dei salentini dopo nove anni.

Valutata la pista che porta all’interista Andrea Pinamonti, di rientro in nerazzurro dal prestito al Frosinone, il ds Meluso è pronto ad allacciare un dialogo anche con l’Atalanta per Musa Barrow. La punta gambiana classe ’98 è reduce da una stagione con scarso minutaggio e le cose potrebbero peggiorare dopo l’acquisto da parte della Dea di Luis Muriel, nonostante la squadra di Gasperini sia attesa dallo storico debutto in Champions League. L’Atalanta sembra però disposta a trattare solo la cessione in prestito di Barrow.

Situazione diversa per Mirco Antenucci. Il bomber della Spal classe ’84, in scadenza nel 2020, potrebbe lasciare Ferrara dopo tre anni ricchi di gol e soddisfazioni con una promozione e due salvezze in A. Le conferme di Floccari e Petagna potrebbero togliere spazio ad Antenucci, che interessa non poco al Lecce. In giallorosso l’ex torinista potrebbe avere più spazio e può garantire esperienza e gol.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 14:49