Il Lecce cresce, Lanna gongola

Il Lecce torna alla vittoria dopo tre partite schiantando il Pescara nel posticipo della sesta giornata.

In vantaggio grazie a un gol di Coda, i salentini hanno arrotondato nella ripresa grazie a un gol di Coda e a un altro sigillo del polacco. In mezzo, l’inutile 1-2 del Pescara con Maistro. Giallorossi a quota 9 punti, a -4 dal primo posto.

Al termine della partita del “Via del Mare” ha parlato Salvatore Lanna, vice di Eugenio Corini, che non ha potuto sedersi in panchina in quanto squalificato: “Siamo contenti, è stata una partita condotta bene, siamo stato bravi a passare in vantaggio e a fare il secondo gol, poi purtroppo ci siamo complicati la vita sul 2-1. Abbiamo sofferto, ma è importante anche questo per crescere. È una vittoria meritata, era importante dare continuità alle prestazioni. Stiamo crescendo, andiamo sempre meglio”.

L’attacco sembra essersi sbloccato: “Abbiamo un parco attaccanti importante, dobbiamo sfruttarlo al meglio e possiamo essere più bravi nella realizzazione – ha detto Lanna – Gli attaccanti si sono sbloccati e stanno facendo bene. Dobbiamo sfruttarli al meglio per fare tanti gol. Le prestazioni ci confortano, vincere ci dà fiducia”.

Vigilia tormentata a causa di nuovi casi di positività al Coronavirus: “I ragazzi sono responsabili, siamo consapevoli del momento che sta attraversando il mondo e dobbiamo conviverci. Dedichiamo la vittoria ai positivi del gruppo, li aspettiamo con noi. Ho ringraziato tutti i ragazzi, il mister mi aveva messo pressione perché non avevo ancora vinto ma ho rotto il ghiaccio, abbiamo preparato molto bene la partita”.

OMNISPORT | 03-11-2020 08:33