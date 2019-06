In cerca di rinforzi per la prossima stagione, il Lecce ha messo gli occhi su Diego Farias.

Fabio Liverani si è espresso così sull'attaccante del Cagliari: "Può rientrare nelle caratteristiche dei calciatori che cerchiamo".

"Io scelgo le caratteristiche e il direttore sportivo lavora per accontentarmi. Ha tutto per essere il profilo giusto per noi" ha detto a canale 85.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 15:22